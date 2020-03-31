Москва, , 11:47 — REGNUM В ситуации со вспышкой коронавируса самая большая опасность состоит в том, что многие люди недооценивают цену мер по борьбе с этим заболеванием, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«95% переболевают легко. А многие, наверное, даже не знают, что переболели. Самая большая опасность в том, что люди недооценивают цены этих защитных мер, — сказал экономист. — Есть страна — Швеция, которая отказалась вводить карантин. Работает транспорт, никого насильно не закрыли. Сверху никто не заставлял. И пока их статистика гораздо лучше, чем средняя по Европе. Будет ужасом, если этот самострел (карантин и самоизоляция граждан — прим. ИА REGNUM) в экономику окажется напрасным. Очень надеюсь, что шведы не поддадутся. Так что на наших глазах разворачивается очень интересный экономический эксперимент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бары и рестораны в Швеции продолжают работу, несмотря на глобальную пандемию коронавируса.

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