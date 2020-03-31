Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Дополнительное финансирование для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса предоставит Грузии Международный валютный фонд (МВФ). Это заявление главы представительства МВФ в Грузии Мерседес Веры Мартин было опубликовано 30 марта на сайте международной финансовой организации.

«МВФ тесно сотрудничает с властями (Грузии, прим. — ИА REGNUM) в целях оказания поддержки в рамках расширенного механизма финансирования, в том числе посредством дополнительного финансирования, для сдерживания распространения вируса и поддержки экономики и грузинского народа», — говорится на сайте МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса разные страны закрывают свои границы. В связи с этим туристическая отрасль Грузии, которая являлась основным сектором в экономике, перестала функционировать. Также это коснулось те направления бизнеса, которые связаны с туризмом: заведения общепита, гостиницы и санатории.

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