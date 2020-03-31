Ярославль, , 11:03 — REGNUM Губернатор Ярославской области сообщил о мерах по поддержке бизнеса в регионе. Об этом Дмитрий Миронов написал на своих страницах в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Подготовлен региональный закон об отсрочке и рассрочке выплат по налогам на имущество, транспортного налога, пеней и штрафов. Проект скоро будет внесен в областную думу.

«Послабления коснутся в первую очередь организаций и индивидуальных предпринимателей из досуговой сферы — турфирм, театров, музеев, фитнес-центров, гостиниц, кафе и ресторанов, а также тех, кто занимается допобразованием, бытовыми услугами, автомобильными пассажирскими перевозками. Они сильнее других пострадали от ограничения контактов. Платежи могут быть отсрочены до 1 июля. Если и это окажется сложным — можно погасить их равными долями до конца года. Важное условие! Доход предприятия от перечисленных видов деятельности должен быть не менее 70%! Мы понимаем, что если сегодня не бросить малым и средним предприятиям спасательный круг — завтра будем спасать весь корабль», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с просьбой о помощи ранее к губернатору обратился общественный совет при департаменте туризма области. Также бизнесмены просили объявить ситуацию в регионе форс-мажором.

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