Москва, 31 марта 2020, 11:02 — REGNUM Падение нефтяных цен ещё не закончилось и, скорее всего, продлится ещё долго, а стало быть, Россию ждут дальнейшее обесценивание рубля, падение реальных доходов и всплеск инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что две трети жителей РФ остались без сбережений в условиях наступившего кризиса.
Во-первых, как пояснил экономист, страна недополучает большой инвестиционный ресурс. Во-вторых, когда наступают тяжелые времена, значительная часть населения оказывается без необходимого запаса прочности. Поэтому, по мнению Хестанова, скорее всего, в ближайшее время в РФ сильно увеличится безработица, которую ещё больше усугубят проблемы, связанные с карантином.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, почти две трети жителей России не имеют сбережений, которые позволят им пройти кризис.
Читайте ранее в этом сюжете: Две трети жителей России оказались без сбережений в кризис – исследование