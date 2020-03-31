Москва, , 11:02 — REGNUM Падение нефтяных цен ещё не закончилось и, скорее всего, продлится ещё долго, а стало быть, Россию ждут дальнейшее обесценивание рубля, падение реальных доходов и всплеск инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил экономист Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что две трети жителей РФ остались без сбережений в условиях наступившего кризиса.

«В России вообще низкий уровень накоплений. Удивительно, но для многих стран с похожим уровнем дохода гораздо больший уровень сбережений. Существует цифра, и она за много лет очень слабо изменилась: 60% жителей РФ не имеют сбережений вовсе. И этот показатель почти не меняется уже 15 лет. Я подозреваю, что эта несклонность делать сбережения задана в общественном сознании. В России с периодичностью раз в 10 лет случались сильные обесценения сбережений. И это сформировало в обществе негативный сберегательный опыт. Человек сберегает, сберегает, а потом его накопления либо вообще исчезают, либо радикально обесцениваются. Поэтому этот негативный сберегательный опыт сильно вредит. И вредит дважды», — сказал Хестанов.

Во-первых, как пояснил экономист, страна недополучает большой инвестиционный ресурс. Во-вторых, когда наступают тяжелые времена, значительная часть населения оказывается без необходимого запаса прочности. Поэтому, по мнению Хестанова, скорее всего, в ближайшее время в РФ сильно увеличится безработица, которую ещё больше усугубят проблемы, связанные с карантином.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, почти две трети жителей России не имеют сбережений, которые позволят им пройти кризис.

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