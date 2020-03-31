Москва, , 10:56 — REGNUM Госдума на пленарном заседании приняла поправки в Бюджетный кодекс, дающие правительству РФ новые полномочия для преодоления кризиса на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Правительство сможет исключить Госдуму при принятии решений о внесении поправок в федеральный бюджет на 2020 год. Но в рамках парламентского контроля создается комиссия с участием депутатов Госдумы и членов Совфеда, которая будет контролировать решения правительства.

Закон оставляет 78 млрд рублей в регионах, которые они могут потратить на борьбу с коронавирусом. Эту сумму регионы в этом году не будут возвращать в виде бюджетных кредитов — поправки предполагают перенос возвратов бюджетных кредитов за 2024 год — с 2020 года.

Кроме того, предполагается наделение высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ правами в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налогов, предусмотренных ЕСХН, УСН, ЕНВД и патентной системой налогообложения, а также продление установленных законодательством субъектов РФ о налогах и сборах и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора в случае, если указанные сроки не продлены Правительством РФ либо если им предусмотрены более ранние сроки уплаты таких налогов.

Третье чтение закона состоится также 31 марта.