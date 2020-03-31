Москва, 31 марта 2020, 10:54 — REGNUM Госдума на пленарном заседании приняла поправки, которыми сокращаются страховые взносы для малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
«Законопроект призван усилить поддержку малого и среднего бизнеса… С завтрашнего дня страховые взносы — мы все прекрасно знаем, что страховые взносы на заработную плату, пожалуй, самой серьезной налог, который на самом деле больше всего бьет по любому бизнесу. Вот в данном случае они сокращаются в два раза. Но они сокращаются в два раза для тех, кто выплачивает зарплату более одного МРОТ», — заявил Макаров.
Взносы сокращены до 15%.
Поправки приняты на фоне развития коронавируса в рамках предложенных мер поддержки экономики.