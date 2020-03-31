Оренбург, , 10:50 — REGNUM В Оренбурге выявлены десятикратные завышения цен на имбирь и лимоны. Об этом на своей страннице в соцсети заявила депутат горсовета Елена Афанасова.

По её словам, народные контролеры получили сообщения от горожан. С участием волонтеров проведен мониторинг цен на продовольствие в условиях пандемии.

Значительное подорожание отдельных продуктов выявлено на рынках «Петровский» и «Любимый». Стоимость 1 кг лимонов составляет от 470 до 550 рублей, а корня имбиря —от 3500 до 4500 рублей.

При этом, как утверждает Афанасова, ценники предприниматели не вывешивают, а в чеках пробивают один рубль.

Депутат сообщила, что информация о росте цен подана в антимонопольную службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на фоне повышенного спроса подскочили цены на имбирь — с 400 до 2,5 тыс. рублей за килограмм.

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