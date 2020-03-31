Москва, 31 марта 2020, 10:46 — REGNUM На сегодняшний день не приходится надеяться на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 31 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Это, как подчеркнул Жуковский, официальные оценки ФРС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
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