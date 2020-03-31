Москва, , 10:46 — REGNUM На сегодняшний день не приходится надеяться на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 31 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Есть ли надежда на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти? Нет! — уверен Жуковский. — Ситуация там развивается по самому пессимистичному сценарию. Котировки российской Urals упали до минимальной отметки с 1999 года. Нефть российская стоит 16,5 доллара. И даже эта нефть не приносит дохода. Сейчас на нефтяном рынке сложился супершторм. Даже в середине 1980-х годов не было такого коллапса нефтяных котировок. И это не предел. Сейчас в мире избыток, перепроизводство нефти. Мировая экономика может упасть не просто на 15−20%, а на 30%. А американская экономика — до 50%».

Это, как подчеркнул Жуковский, официальные оценки ФРС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.

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