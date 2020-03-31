Череповец, Вологодская область, , 10:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного расширенного заседания президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля 2020 года.

Среди прочего, Правительству Российской Федерации поручено: В целях создания объектов жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры для привлечения и комфортного проживания обучающихся и работников образовательных и научных организаций обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Наука», по созданию научно-образовательных и научных центров мирового уровня, сети уникальных установок класса «мегасайенс» и мероприятий, предусмотренных национальными проектами «Образование», «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; Актуализировать порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, контрольных цифр приёма на обучение по таким программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и порядок установления квоты приёма на целевое обучение, предусмотрев при этом:

согласование органами государственной власти субъектов Российской Федерации общих объёмов контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего образования всех уровней за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и их распределение между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, расположенными на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также квоты приёма на целевое обучение по специальностям и направлениям подготовки высшего образования; создание при Правительстве Российской Федерации координационного органа с участием представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и крупнейших работодателей для решения вопросов, касающихся планирования и распределения контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего образования, установления квоты приёма на целевое обучение.

Также Правительству Российской Федерации обеспечить регулярное обновление списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют наличия среднего профессионального образования. При необходимости предоставить образовательным организациям право самостоятельно сокращать сроки обучения по этим профессиям при условии выполнения обучающимися требований к результатам освоения соответствующих образовательных программ.

«Когда к нам приезжал президент России Владимир Путин, и прошла встреча с общественностью на площадке Череповецкого химико-технологического колледжа, одним из главных вопросов, обсуждаемых на ней, была реализация программы подготовки специалистов, востребованных для работодателей. Конечно, наш очень беспокоили сроки реализации, именно по рабочим профессиям. Рынок труда мобилен, тонок и гибок. А система подготовки кадров не то чтобы консервативна, но очень регламентирована. И нам было очень важно получить одобрение, разрешение либо возможность при работе с работодателем получить некий люфт. Президент России поддержал эту инициативу, и соответственно, такая возможность, согласно перечню поручений, теперь нам дается», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова.

«Бесспорно, мы благодарны, и я считаю, что это будет очень хорошим шагом к тому, чтобы мы выпускали очень хороших, более адаптированных к конкретным профессиям и конкретному производству ребят. Для нас это очень важно», — завершила она свой комментарий.

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