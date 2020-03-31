Ижевск, , 10:38 — REGNUM В перечень системообразующих предприятий Удмуртии вошли 120 компаний. Документ утвердил глава республики Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Список включает транспортные и промышленные предприятия, сельскохозяйственные и строительные компании, организации лесного сектора и работающие в сфере ЖКХ, а также информатизации и связи.

В отношении всех, включённых в перечень предприятий, будет проводиться мониторинг нескольких параметров деятельности: оценку технических и финансово-экономических показателей, оценку рисков и предложения по их устранению.

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Как сообщало ИА REGNUM, перечень системообразующих предприятий Удмуртии утверждён в рамках принятых накануне мер поддержки в связи с пандемией коронавируса.

При этом четыре компании регионального перечня Удмуртии — АО «Воткинский завод», АО «Ижевский завод «Аксион-холдинг», концерн «Калашников», а также ОАО «Милком» — вошли в список системообразующих предприятий России.

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