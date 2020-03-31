Москва, , 10:34 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о распространении эксперимента с самозанятыми на регионы, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

В нынешних условиях на фоне коронавирусов закон станет инструментов, который поможет справиться с безработицей, считают авторы.

Предлагается передать регионам право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учетом востребованности такого налогового режима у жителей региона.

Сейчас эксперимент действует в 23 субъектах РФ.

«Воспользовались правом 550 тыс. человек. Это оценка закона, он очень востребован людьми», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).