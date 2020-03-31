Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM В Свердловской области согласовали работу 166 предприятиям, несмотря на ранее введённые ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Разрешения были даны предприятиям с непрерывным технологическим циклом. Также работу согласовали производствам, задействованным в борьбе с COVID-19.

В частности, в список включили предприятия УГМК, РУСАЛ, НЛМК, НТМК и ряда других концернов, производителей медоборудования, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Данные организации продолжат работу с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели карантин по коронавирусу. В регионе подтверждено 26 случаев COVID-19.

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