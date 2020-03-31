Якутск, , 10:33 — REGNUM В Якутии в зимний период доставили 94,3% грузов в отдалённые районы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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«На 31 марта до пунктов назначения доставлено 727 372 тонн груза. На аналогичный период 2019 года при плане 652 715,9 тонн было доставлено 602 235,2 тонн или 92,9%. В северные районы Якутии доставлено уже 344,9 тыс. тонн», — сказали в пресс-службе правительства.

При перевозках грузов задействовано 375 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличивается число стран, где востребована продукция тюменских предприятий. Если в 2018 году основные экспортные поставки тюменских товаров осуществлялись в 90 стран мира, то в 2019 — уже в 102.