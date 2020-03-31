Москва, , 10:28 — REGNUM Топливная ситуация 1990-х годов, когда бензин поступал из-за рубежа, возможна сегодня в России. В Европе бензин стоит намного дешевле из-за упавших цен на нефть, пишет 31 марта «Коммерсантъ».

Отечественные компании, отмечает издание, не могут снизить внутренние цены на бензин, так как платят в бюджет отчисления по демпферу. Эксперты полагают, что демпфер должен быть откорректирован, так как его рассчитывали в условиях других цен.

Корректировка, однако, обернётся снижением доходов бюджета. В Минфине отметили, что не рассматривают такой вариант.

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