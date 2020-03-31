Москва, , 10:25 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса предполагает фактически запрет на продажу зарубежных туров в ряде экстренных случаев, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Законопроект фактически вводит мораторий на продажу зарубежных туров при информировании Ростуризмом об угрозе безопасности в стране временного пребывания.

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

Вводится новая статья, которой предусматривается возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также предлагается механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства РФ.

Предполагается, что Госдума примет законопроект во втором чтении и в третьем, Совфед намерен обсудить закон на заседании 31 марта.

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