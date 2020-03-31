Москва, , 10:25 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ предполагает и введение мер поддержки бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Предлагается дополнить перечень случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в части осуществления закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайной ситуации.

При этом дополнительно предлагается наделить правительство РФ полномочиями по установлению в 2020 году иных случаев закупок для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика, а также правом определять порядок осуществления закупок в подобных случаях.

Устанавливается возможность изменения в течение 2020 года по соглашению сторон срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Законопроект предусматривает, что начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 году обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены правительством.

Госдума примет закон во втором чтении и в третьем 31 марта, Совфед также планирует обсудить закон.

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