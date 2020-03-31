Москва, 31 марта 2020, 10:19 — REGNUM Законопроект о предоставлении кредитных каникул Госдума обсудит на заседании 31 марта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«Поправки подготовлены в соответствии с поручением президента и предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для граждан, для индивидуальных предпринимателей, попавших в сложную ситуацию жизненную, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии», — заявил Аксаков.
Поправки подготовлены на фоне коронавируса.