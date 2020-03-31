Москва, , 10:13 — REGNUM Ситуация после пандемии коронавируса в мире, биологическая война заставит мир сесть за стол переговоров и определить новые правила. Как передает корреспондент ИА REGNUM31 марта, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Биологическая война — самая страшная: не знаем, когда начнётся, не знаем, как лечить, и сильно бьёт по экономике. Таким измором можно взять всю планету. Все болеют, все на карантине, всё же остановится: транспорт, энергетика, — всё останавливается. И это губит человечество. Самое чудовищное — Хиросима — где-то далеко, Вьетнам — далеко», — заявил Жириновский.

Он допустил, что через год-два мировые лидеры соберутся и изменят нефтяной рынок.

«Скорее всего, мы соберемся через год — через два и договоримся: никаких болезней, никаких лабораторий, никакой борьбы друг с другом, никакой вооруженной борьбы. В экономике договориться нужно: часть нефтяного рынка — США, давайте договоримся — часть арабы, столько-то русские. Условно делим на троих весь мировой нефтяной рынок, и спокойно получаете свою треть с вашего нефтяного пирога», — отметил он.

«Зачем ввергать в кризис 7 млрд? Надо договариваться! Количество жертв заставит людей сесть за стол переговоров», — рассуждает парламентарий.