Саратов, , 11:01 — REGNUM В Саратовской области с 1 апреля для снижения экономических последствий от коронавируса вводятся дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Для предпринимателей, оказавшихся в зоне риска, региональный Гарантийный фонд вдвое снижает плату за поручительство до 0,5%-0,6%, а также вместо единовременного платежа теперь предусмотрена возможность рассрочки выплаты поквартально.

На период форс-мажора фонды микрокредитования рассматривают заявку на финансовую поддержку в течение одного дня. Также вводится отсрочка по уплате основного долга, отменяются штрафные санкции за просроченную задолженность. Об этом информирует региональный минэкономразвития.

Саратовские предприниматели для дополнительной финансовой поддержки могут обратиться в минэкономики с заявкой на докапитализацию фондов. В ближайшее время Саратовская область получит 70 млн рублей на реализацию антикризисных программ кредитования.

При этом антикризисные меры распространяются не на все предприятия, а только на компании, работающие в сфере образования, туризма, культуры, спорта, досуга и развлечений, а также бытовых услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о предстоящем введении дополнительных ограничительных мер на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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