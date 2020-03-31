Лондон, , 09:51 — REGNUM Мировая добыча нефти во втором квартале года может уменьшиться на 10 млн баррелей в сутки. Такой прогноз даёт консалтинговая компания IHS Markit, сообщает 31 марта Bloomberg.

Сокращение добычи нефти связано с заполнением хранилищ и уменьшением спроса на фоне пандемии коронавируса. Оно ожидается во всех регионах мира, в том числе в странах ОПЕК.

Аналитики полагают, что наибольшее сокращение произойдёт в США и России. При этом спрос на нефть уменьшится на 16,4 млн баррелей в сутки по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

В настоящее время в мире в сутки добывается около 100 млн баррелей нефти. Таковы данные Международного энергетического агентства (МЭА).

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