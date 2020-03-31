Ташкент, , 09:43 — REGNUM Производители медицинских масок в Узбекистане не могут запустить производство на полную мощность из-за нехватки сырья, сообщили 31 марта в пресс-службе антимонопольного комитета.

В республике работает 89 производителей, которые могут выпускать 1,77 млн масок в сутки. В комитете отметили, что стоимость масок из материала «спандбон» составляет 800−2100 сумов (6,59−17,3 рубля), марлевых масок — 1000−1500 сумов (8,24−12,36 рубля), трикотажных — 1500−1700 сумов (12,36−14 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в ассоциации «Узтекстильпром» сообщили, что производители медицинских масок в республике готовы увеличить мощность до 2 млн масок в сутки.

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