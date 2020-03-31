Сеул, , 09:44 — REGNUM Аналитики Oxford Economics вновь понизили прогноз темпов роста ВВП Южной Кореи на 2020 год, сообщает KBS.

По мнению экспертов, в текущем году темпы роста экономики Южной Кореи составят 0,2%, что на 1,2% меньше, по сравнению с прогнозом, сделанным в начале марта.

Среди причин снижения прогнозов аналитики выделяют распространения коронавируса нового типа, которое повлечет за собой сокращение экспорта, промышленного производства и внутреннего потребления.

Эксперты отмечают, что контрмеры принятые правительством и ЦБ Южной Кореи заслуживают похвалы, однако все самое худшее еще впереди.

В Oxford Economics предполагают, что в связи с банкротством предприятий уровень безработицы в стране может вырасти до 5%.