Сеул, 31 марта 2020, 09:44 — REGNUM Аналитики Oxford Economics вновь понизили прогноз темпов роста ВВП Южной Кореи на 2020 год, сообщает KBS.
По мнению экспертов, в текущем году темпы роста экономики Южной Кореи составят 0,2%, что на 1,2% меньше, по сравнению с прогнозом, сделанным в начале марта.
Среди причин снижения прогнозов аналитики выделяют распространения коронавируса нового типа, которое повлечет за собой сокращение экспорта, промышленного производства и внутреннего потребления.
Эксперты отмечают, что контрмеры принятые правительством и ЦБ Южной Кореи заслуживают похвалы, однако все самое худшее еще впереди.
В Oxford Economics предполагают, что в связи с банкротством предприятий уровень безработицы в стране может вырасти до 5%.