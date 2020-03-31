Москва, , 09:34 — REGNUM Поправки о налогообложении процентов по вкладам предполагают освобождение от выплат дивиденды на сумму в 62,5 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Если бы закон вступил в силу сегодня, то налоговый вычет составлял бы 62,5 тыс. рублей. То есть доход в виде 62,5 тыс. не облагается налогом, а налогом в 13% облагаются только те доходы по вкладам, которые превышают эту сумму», — заявил Макаров.

Он также считает, что дробление денег по вкладам в разные банки лишено какого-либо основания.

«Попытка сейчас искать возможность переложить средства с рублевых вкладов на валютные и наоборот не имеет никакого смысла», — добавил Макаров.

Госдума обсудит поправки, вводящие 13% налога на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей.