Тюмень, , 09:31 — REGNUM Рынок недвижимости в разных регионах России по-своему отреагировал на нестабильную экономическую ситуацию, возникшую в связи обвалом рубля и развивающейся ситуации с коронавирусом COVID-19. В одних регионах застройщики и собственники жилья начали снижать цены и делать скидки с целью максимально быстро продать квартиры, в других — повысили стоимость квадратных метров, сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи».

По оценкам экспертов «Этажей» по темпу роста стоимости жилья на первичном рынке в марте лидировал Санкт-Петербург. Здесь наибольший рост стоимости продемонстрировали двухкомнатные квартиры — на 1,41%, однокомнатные подорожали на 1,06%. В Москве этот рост составил всего 0,51% и 0,19% соответственно.

Разнобой цен наблюдается и на рынке вторичного жилья. Стабильно растёт стоимость однокомнатных квартир, как наиболее востребованных и ликвидных — именно их чаще всего выбирают в качестве инвестиций. В Москве за десять дней после обвала рубля однокомнатные квартиры прибавили в цене 0,5%. В Санкт-Петербурге и Новосибирске динамика цен не изменилась и составила 0,2%. Для примера, в Екатеринбурге и Красноярске цены на однокомнатные квартиры в феврале снизились на 0,1% и 0,4% соответственно, а после обвала рубля в обоих городах зафиксирован рост — 0,3% и 0,1%.

Существенно снизился рост цен на трёхкомнатные квартиры в Москве: с 1,4% в феврале до 0,7% в марте. Февральский рост цен на трёхкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге составил 3,3%, в марте — 0,2%.

«Рост цены предложения на рынке вторичной недвижимости по всей России был особо ощутим в первые дни обвала рубля. Затем ситуация начала стабилизироваться и фактически те, кто заинтересован в срочной продаже своей недвижимости, готовы продавать ее ниже той цены, которая была заявлена в начале марта. Динамика же роста стоимости однокомнатных квартир вполне оправдана. Как показывает практика, такая недвижимость наиболее востребована при нестабильной экономической ситуации, как надёжный вариант сохранения и приумножения сбережений», — пояснил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По мнению экспертов, сейчас наиболее актуальны долгосрочные инвестиции в недвижимость, поскольку в ближайшее время, на фоне насыщения рынка в марте и снижения покупательской активности, а также нестабильной ситуации в экономике, в краткосрочной перспективе рынок недвижимости ждёт стагнация.

В этот период цены на квадратные метры в среднем по России могут снизиться в цене на 10−15%. Меньше всего это затронет традиционно экономически стабильные регионы, в которых снижение цен не превысит 7−8%, больше те, в которых уровень доходов населения невысок — именно в них недвижимость может подешеветь до рекордных 15%. Поэтому сейчас для тех, кто заинтересован в срочной продаже, скидки для реальных покупателей становятся вполне актуальными. Что же касается тех, кто планирует покупку квартиры, нужно понимать, что снижение цен приведёт к сокращению количества ликвидных вариантов на рынке жилья и осложнит выбор.

Стабилизация рынка недвижимости по оптимистичным прогнозам возможна к осени 2020 года, при условии, что ситуация с новым коронавирусом решится в ближайшее время и тогда цены вновь начнут отыгрывать свои позиции и динамика их роста в большей степени будет зависеть от покупательской активности.