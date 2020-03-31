Сеул, , 09:26 — REGNUM В феврале 2020 года индекс промышленного производства в Южной Корее сократился на 3,5%, что является самым большим падением с февраля 2011 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, производство горнодобывающей промышленности сократилось на 3%, производство автомобилей — на 27,8%, однако производство полупроводников, напротив, выросло на 3,1%.

Производство в сфере услуг сократилось на 3,5%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 18,1%, в туристическом бизнесе — на 45,6%, в сфере логистики — на 9,1%. Авиаперевозки сократились на 42,2%, железнодорожные перевозки — на 34,8%.

Розничные продажи сократились на 6%, что также является самым большим падением с февраля 2011 года. Инвестиции в производственные мощности сократились на 4,8%, а инвестиций в строительство — на 3,4%

Специалисты отмечают, что падения показателей связано с распространением коронавируса нового типа.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.