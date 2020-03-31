Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM На казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай с конвейера сошёл первый автомобиль Chevrolet. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря созданию 26 февраля 2020 года совместного предприятия ГК «Аллюр» и «УзАвтоСаноат».

"В очередной раз Костанайская область становится площадкой для развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан», — заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на церемонии запуска конвейера автозавода.

Стоит отметить, что руководство СП планирует на первом этапе производить на данном заводе порядка 26 тыс. автомобилей в год. Кроме того, сообщается, что благодаря проекту будет создано порядка одной тысячи новых рабочих мест.

Напомним, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, в январе 2020 года объем производства автомобилей в Казахстане вырос на 81,9%, до 5191 экземпляра.

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