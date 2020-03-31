Тбилиси, , 08:43 — REGNUM Запас продуктов первой необходимости планируют создать власти Грузии в период пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение грузинского правительства было опубликовано 30 марта на официальном сайте.

Согласно опубликованному документу, планируется закупить 5 тыс. тонн сахара, 500 тонн макарон и 1,5 млн литров растительного масла. Заготовить запасы поручено Агентству развития сел и сельского хозяйства Грузии. На эти меры будет выделено 16 млн лари (около $ 4,9 млн) бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии решили пойти на жесткие меры для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. С 31 марта на территории всей страны введен карантин.

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