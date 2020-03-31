Москва, , 08:05 — REGNUM Торги по рублевым парам 30 марта закрылись разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и подорожал к евро на фоне его падения на рынке Форекс, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 0,63%, до 79,32 руб., пара евро/рубль снизилась на 0,13%, до 79,41 руб.

Рубль начал день с ослабления, достигнув в моменте 80,85 за доллар и 89,105 за евро. К закрытию торгов рубль частично отыграл потери у доллара и полностью у евро. Поддержку ему оказывала положительная динамика мировых фондовых индексов и продажи валюты Центральным банком РФ.

Под давлением рубль находился со стороны нефтяного рынка. По итогам дня нефть подешевела на 9,12%, до $22,65. Рубль слабо отреагировал на обвал нефти. Инвесторы готовились к длительной неопределенности. Беспокойство по поводу распространения коронавируса и экономических последствий остановок по-прежнему доминировало на всех биржах.

Сегодня, 31 марта, на торгах в Азии нефть подорожала на 18,7%, до $26,86 за баррель. Резкий рост могла вызвать китайская статистика. Официальные данные по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг за март превзошли ожидания рынка. Китай быстро выходит из кризиса вызванным коронавирусом.

Рубль слабо отреагировал на обвал цен на нефть, но может отреагировать на её резкое подорожание. Чтобы покупатели стали активными на нефтяном рынке, цене нужно закрепиться выше $29,20.

Пара доллар/рубль находится в боковом тренде с 19 марта. Нижняя границы коридора проходит через 76,65 руб., верхняя — через 80,85 руб. Если рынок откроется падением по доллару, то нужно следить за уровнем 78,52.

На сегодня это ключевая поддержка. Если продавцы пройдут её, то им откроется дорога к 76,65 руб. Ослабление рубля выше уровня 81 пока не рассматривается.

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