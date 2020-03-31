Нур-Султан, , 07:50 — REGNUM Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана приостанавливает с 1 апреля прием международных авиарейсов, сообщает пресс-служба казахстанского министерства индустрии.

«С 00:00 1 апреля аэропорт Нур-Султана приостановит прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прием международных рейсов будет приостановлен и в аэропорту Алма-Аты. Все международные пассажирские рейсы перенаправят в другие аэропорты страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал учесть предложения малого и среднего бизнеса в условиях чрезвычайной ситуации. Он пообещал, что эти предложения будут учтены при работе над пакетом социально-экономических мер.

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