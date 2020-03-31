Иркутск, , 07:49 — REGNUM Стала известна причина, по которой накануне, 30 марта частный самолёт российского бизнесмена Олега Дерипаски приземлился в иркутском аэропорту. Как сообщает официальный сайт властей Приангарья, российский промышленник и меценат прибыл в регион для того, чтобы обсудить с врио губернатора Игорем Кобзевым меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По итогам этой беседы лостигнут ряд договоренностей. В частности, основатель компаний РУСАЛ и En+, работающих в Приангарье, заверил, что в самое ближайшее время начнется строительство трёх специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове.

«Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость — до ста мест. Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины», — сказано в официальном сообщении иркутских властей.

Помимо этого известно, что бизнесмен подарит области три реанимобиля: современная спецтехника поступит в Тайшет, Братск и Шелехов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне поздно вечером 30 марта из Приангарья поступила информация о третьем выявленном случае заражения COVID-19. Заболевшим коронавирусом оказался житель Прибайкалья. Ранее COVID-19 выявили у мужчины, прибывшего в Иркутск из Испании и у женщины, побывавшей ранее в Арабских Эмиратах.

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