Москва, , 07:47 — REGNUM Почти две трети жителей России не имеют сбережений, которые позволят им пройти кризис, говорится в результатах социологического исследования научно-технического центра «Перспектива».

Отвечая на вопрос «Хватает ли Вам денег до следующей зарплаты/стипендии?», 34,6% респондентов ответили «не хватает», 30,9% сказали, что им «не хватает незначительной суммы, чтобы чувствовать себя комфортно» и 33,3% ответили утвердительно. Еще 1,2% затруднились с ответом.

По результатам опроса специалисты также пришли к выводу, что большинству из тех, у кого средства на жизнь всё-таки есть, хватит их в случае внезапной потери в лучшем случае на полгода.

Опрос проводился среди 1500 граждан России с 26 февраля по 3 марта по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

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