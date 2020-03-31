Тюмень, , 07:47 — REGNUM В Тюмени в одной из служб доставки продовольствия более чем на 300% увеличилось число курьеров и машин для перевозки. Карантинные мероприятия против распространения коронавирусной инфекции в разы повысило спрос на дистанционную торговлю, сообщает Ura.ru.

Напомним, в Тюменской области объявлен режим повышенной готовности. Жителям региона рекомендовано не выходить лишний раз на улицу. Закрыты торгово-развлекательные центры и досуговые учреждения.

Тюменские службы доставки продовольствия и готовой еды вынуждены увеличивать штат сотрудников.

В местную сеть доставки «В гастроном» идёт срочный набор курьеров и операторов в службу поддержки клиентов.

«Число заказов увеличилось на 30−40%, иногда нам приходится отказывать клиентам из-за перегруженности сотрудников. Спрос начал повышаться 13 марта», — сообщили изданию в компании.

В службе доставки доставки рынка «Михайловский» более чем на 300% увеличили число курьеров и автомобилей для перевозки.

Отмечается, что набирает популярность бесконтактная доставка, когда клиент оплачивает услугу через интернет, а курьер доставляет до места товары, не встречаясь с заказчиком.