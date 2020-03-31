Иркутск, , 07:40 — REGNUM Новое руководство Иркутской области большое внимание в своей работе уделяет не только вопросам восстановления инфраструктуры, пострадавшей от мощнейшего наводнения, но и реализации региональных проектов, являющихся составной частью аналогичных национальных. Свидетельством тому является, в частности, то, что отныне за каждым из таких региональных проектов закреплен руководитель и куратор. Распоряжение об этом 30 марта подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщает официальный сайт Приангарья.

«Национальные проекты для экономики Иркутской области имеют определяющее значение, поскольку нацелены в первую очередь на повышение качества жизни людей», — отметил врио губернатора.

Напомним, в 2020 году регион получит десятки миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости», а также отдельных региональных проектов, входящих в состав нацпроектов «Культура» и «Международная кооперация и экспорт». Новыми станут проекты «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководство в Иркутской области сменилось в декабре 2019 года. В отставку ушёл коммунист Сергей Левченко, а на его место пришёл заместитель начальника МЧС РФ Игорь Кобзев. Позднее президент России Владимир Путин отметил, что причиной сложения полномочий стало невыполнение поручений по скорейшей ликвидации паводка, произошедшего том 2019 года. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.