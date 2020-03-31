Чебоксары, , 06:55 — REGNUM В Чувашии казённое учреждение МВД по республике взыскивает через суд более 735 тыс. рублей с регионального УФСИН. Заявитель трактует данную сумму как «неосновательное обогащение», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

С иском в Арбитражный суд Чувашии вышло федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике». Ответчиком выступает управление Федеральная служба исполнения наказаний по Чувашии. Речь идёт о взыскании 735 724 рублей 8 копеек «неосновательного обогащения в размере стоимости бездоговорного потребления электрической энергии».

26 марта Арбитражный суд Чувашии вернул исковое заявление и приложенные к нему документы на 56 листах из-за «несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора». Решение может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску регионального МВД к строительной компании «в связи с ошибочным перечислением» средств. Речь шла о взыскании более 713 тыс. рублей, заявление суд удовлетворил.

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