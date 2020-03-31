Ульяновск, , 06:09 — REGNUM В Ульяновской области планируют внести значительные изменения в транспортное обслуживание населения. Дневные рейсы будут сокращены, в часы пик автобусы и электротранспорт будет «ходить в нормальном режиме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул, что власти «не только не намерены ослаблять меры изоляции», но и будут «вводить дополнительные меры, позволяющие ограничить массовое скопление людей». Так как «речь идёт о жизни и здоровье людей».

«В частности, планируем сократить движение общественного транспорта в дневные часы. Понимаю, что по долгу службы многие должны будут добираться до работы, поэтому транспорт в часы пик — и утром, и вечером — будет ходить в нормальном режиме. Чтобы не допустить скученности на остановках и в самих салонах машин. Но в дневное время люди должны полностью ограничить своё передвижение», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

Он также подчеркнул, что жителям следует ходить только в ближайшие магазины и аптеки, а транспортом пользоваться «только в исключительных случаях».

Напомним, служебные машины администрации губернатора, правительства и муниципальных образований отдадут участковым терапевтам для выездов на дом. Всего планируется передать около 40 единиц транспорта, которые в настоящее время проходят санитарную обработку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в настоящее время подтверждён один случай коронавирусной инфекции — у 15-летнего подростка из Димитровграда, который вернулся из Англии. Его изолировали, состояние школьника оценивается как удовлетворительное.

С 31 марта в области действует режим самоизоляции для всех.

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