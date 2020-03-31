Ханты-Мансийск, 31 марта 2020, 06:01 — REGNUM В Югре водители в 2019 году пополнили региональный бюджет штрафами на сумму свыше 577 млн рублей, взысканных на основании показаний систем фотовидеофиксации. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию думы ХМАО Сергей Великий.
Кроме того, благодаря видеофиксации усилился контроль за автомагистралями ХМАО. Системы видеонаблюдения в 2019 году обнаружили более 70% всех нарушений ПДД в Югре.
Кроме того, наличие камер на трассах дисциплинирует водителей. В ХМАО за 2019 год количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 2,9% по сравнению с 2018 годом.