Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Валовый внутренний продукт Китая по итогам 2020 года вырастет на 2,3%, такой прогноз содержится в докладе Всемирного банка, скорректированном с учётом пандемии коронавирусной инфекции.

«Рост в Китае по прогнозу сократится до 2,3% в базовом сценарии и 0,1% в негативном сценарии в 2020 году против 6,1% в 2019 году», — говорится в документе.

В свою очередь, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону во Всемирном банке Аадитья Матту отметил, что «наиболее эффективной вакциной против вирусной угрозы» станут жесткие действия государств в сочетании с «более глубоким международным сотрудничеством».

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