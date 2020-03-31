Мехико, , 05:13 — REGNUM Восстановление мировой экономики после пандемии, вызванной коронавирусом, будет зависеть от договорённостей в формате ОПЕК+, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро после переговоров с послом России Сергеем Мелик-Багдасаровым.

По мнению венесуэльского лидера, до краха мировой экономики в марте 2020 года основной стабильности служили договорённости ОПЕК, России и других нефтедобывающих стран.

«Финансовое и экономическое восстановление после пандемии будет зависеть от соглашения ОПЕК+, которое позволит дать определенность рынку, ценам, позволит планировать», — сказал Мадуро во время выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2020 года министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Уже 9 марта цены на нефть упали более чем на 30%.

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