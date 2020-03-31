Москва, 31 марта 2020, 04:48 — REGNUM В Госдуме представили уточнённый порядок уплаты налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс опубликованы 30 марта в электронной базе данных Госдумы.
В представленном законопроекте говорится, что сумма, облагаемая налогом на доходы физлиц, будет определяться как превышение доходов, полученных в виде процентов по всем вкладам налогоплательщика, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода.
Таким образом, при текущей учётной ставке Центробанка РФ в 6% необлагаемый доход по вкладам ежегодно будет составлять 60 тыс. рублей.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект во втором чтении.
Как сообщало ИА REGNUM, облагать налогом в размере 13% доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей предложил президент России Владимир Путин. Предполагается, что выплаты налога пойдут на поддержку семей с детьми.
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