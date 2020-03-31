Магадан, Магаданская область, , 04:14 — REGNUM В Магадане в 2020 году построят два жилых дома для участников программы «Дальневосточная ипотека», которые смогут купить жильё по льготной ипотеке.

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Фасады домов обшиты сэндвич-панелями, которые полностью защищают дом от ветра.

Квартиры-студии «нарезаны» от 37 до 48 квадратных метра, пишет «Колыма+».

Два дома под ипотеку 2% годовых планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях резко возросших рисков падения финансовых показателей большинства российских банков, а также на реальных опасениях о том, что Банк России может вернуться к циклу увеличения процентных ставок, многие кредитные учреждения поспешили поднять и ставки по кредитам.