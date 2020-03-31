Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Американский производитель автомобилей General Motors решил отложить начало серийного производства новых моделей из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку представителей корпорации.

По их данным, GM отложит на более поздний срок выпуск новых моделей Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe и внедорожников. Изначально корпорация планировала выпускать их на заводе в Техасе, однако предприятие было закрыто на время карантина, вызванного вспышкой коронавируса в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент США Дональд Трамп призвал автомобильные компании General Motors и Ford перейти на выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, автомобильные компании должны наладить их производство уже «сейчас».

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