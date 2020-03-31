Москва, , 03:21 — REGNUM Экономические последствия распространения коронавируса в России могут спровоцировать падение цен на жильё на 10−20% в среднем по стране. Об этом 31 марта пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По их словам, спрос на недвижимость может упасть уже в апреле, что приведёт к плавному снижению цен к лету.

«Из-за снижения покупательной способности населения и роста безработицы очевидно, что и продавцам вторичной недвижимости, и девелоперам придется уменьшать стоимость квартир», — объяснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Отмечается, что падение стоимости жилья в Москве и Санкт-Петербурге может достигнуть 10−15%.

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