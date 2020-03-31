Поселок Боровский, Тюменская область, , 03:17 — REGNUM В посёлке Боровский, расположенном под Тюменью, гражданами замечено большое количество агрессивных бездомных собак. По жалобам жителей Тюменского района прокуратура провела проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Установлено, что администрация района, в обход законодательства, дробила контракты с бизнесменом на отлов бездомных животных. А именно, 19 декабря 2019 года был заключён договор на отлов 10 собак, 24 января 2020 года — 29 животных.

Меж тем родители учащихся Боровской общеобразовательной школы боялись отпускать детей одних из-за нападения безнадзорных «друзей человека».

В адрес главы администрации Тюменского района прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. Недавно районными властями был заключён контракт с индивидуальным предпринимателем, действующий до конца 2020 года.