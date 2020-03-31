Москва, , 09:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин обязал правительство РФ разработать и реализовать меры по запуску пилотного проекта цифровой платформы, которая сможет прогнозировать потребности отдельных субъектов Российской Федерации в профессиональных кадрах. Доклад по итогам запуска пилотного проекта должен быть представлен президенту до 31 мая 2021 года. Правительству поручено внести данный доклад в свой ежегодный график.

В разработке платформы должны участвовать крупные работодатели регионов. Пилотный проект должен показать, какие изменения необходимо внести в методику определения потребности регионов, отраслей экономики и работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Напомним, что 6 февраля 2020 года состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию, которое было посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, определённых майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Благое намерение обеспечить регионы профессиональными кадрами может остаться декларацией уже на стадии пилотного запуска по той причине, что задача поставлена с ног на голову. Для создания цифровой платформы необходимо четко определить, какие задачи она будет выполнять и каким образом деньги, затраченные на её создание, будут возмещены. Для того, чтобы определить, какие кадры нужны в каждом отдельно взятом регионе, нужно понять, какие планы у каждого региона на производство на ближайшие несколько лет, как эти планы увязаны со структурой потребления в регионе и в стране в целом, какую роль номенклатура и объемы производства играют в общенациональном выпуске продукции, какие ресурсы должны быть произведены в свою очередь для обеспечения запланированных объемов производства, и уже под все эти увязанные между собой показатели планировать качество и состав трудовых ресурсов. Получается задача глобального масштаба, с огромным количеством расчетов, с которыми изолированная цифровая платформа справиться не сможет, так как призвана решать задачи прогнозирования.

Под сомнение ставится и само прогнозирование. Мы уже много лет живем в прогнозируемой экономике, которая не даёт никакого роста благосостояния большей массы населения страны. Метод прогнозирования исчерпал себя и ежегодно показывает свою несостоятельность. Тем не менее мы вновь видим попытку создания инструмента для прогнозной оценки спроса на трудовой ресурс.

Что будет после того, как платформа даст нам результаты прогноза? Где взять дефицитных специалистов и что делать с избыточным предложением на рынке труда? Есть ли у государства программа по переподготовке кадров в соответствии со стратегическими экономическими целями, включая структуру отраслей экономики на ближайшие хотя бы десять лет? Такая программа отсутствует, так как нет самой стратегии, а есть только Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, основанный на мёртвых статистических показателях.

Между тем реальные проблемы на рынке труда, усугубленные пандемией и последующим за ней схлопыванием большого количества предприятий малого и среднего бизнеса, требуют от правительства РФ более реалистичных мер, основанных на науке, а не на статистике. Но планирование экономики в интересах своих граждан никак не приходит в голову кабинету министров, привыкшему раскачивать экономику с помощью монетарных инструментов и прямого управления. Теперь «на помощь» ему пришёл контроль и мониторинг, оцифровывающий рыночную стихию.

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