Пекин, , 23:51 — REGNUM В Китайской Народной Республике к 28 марта 98,6% крупных промышленных предприятий по всей стране возобновили свою работу после отмены ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает министерство промышленности и информатизации Китайской Народной Республики.

Сообщается, что на свои рабочие места вышли 89,9% сотрудников этих предприятий.

В наиболее пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй промышленное производство восстановлено на 95%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские власти использовали жесткие меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Были остановлены заводы, остановлено сообщение между городами и общественный транспорт в наиболее пострадавших от инфекции городах. Миллионы граждан были изолированы в своих домах.

В итоге Китаю удалось сдержать эпидемию, и сейчас в стране, по официальным данным властей, практически не регистрируют заболевших.