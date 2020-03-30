Москва, , 22:57 — REGNUM Возможность сократить ряд ограничительных экономических мер, затрудняющих борьбу с коронавирусом, обсуждалась на переговорах министрами торговли стран G20, сообщили 30 марта в пресс-службе Минэкономразвития.

О переговорах G20 сообщил участвовавший в них российский министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что из-за пандемии под угрозой оказались «архитектура торговых и инвестиционных связей».

Ситуация усугубляется многочисленными торговыми конфликтами, неоправданными ограничениями и санкциями.

Решетников «В этой связи важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьёзно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям».

Напомним, переговоры министров торговли стран G20 в формате видеоконференции состоялись 30 марта. 31 марта состоится конференция министров финансов и глав центробанков G20.

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