Хараре, , 22:50 — REGNUM В Зимбабве прошел первый день общенационального карантина, введенного из-за глобальной эпидемии коронавируса, 30 марта сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в отличие от ЮАР, где трехнедельный карантин был введен с 28 марта, большинство граждан Зимбабве не покидали домов и не выстраивались в очереди в магазины.

Улицы Хараре патрулируют военные и полиция, уличная торговля прекращена, большая часть частных магазинов закрыта.

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