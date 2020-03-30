Ижевск, , 22:49 — REGNUM В Удмуртии утверждён перечень мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Документ принят для поддержки предпринимателей, которые оказались в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, в 2020 году будут снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5%. Эта мера предусмотрена для гостиниц и хостелов, магазинов продуктов питания и напитков, для предприятий научной и технической сферы, для компаний в области производства кинофильмов, видеофильмов, телепрограмм и звукозаписей, для предприятий туристической сферы, для организаторов развлечений и культурных мероприятий, для спортивных предприятий, для компаний по пошиву одежды, производству текстиля, изделий из кожи.

Для организаций физкультуры и спорта предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Для всех субъектов МСП до 1 сентября приостановлено проведение различных проверок.

Арендаторам государственного и муниципального имущества предоставляется отсрочка по уплате арендных платежей на три месяца — апрель, май июнь, а также рассрочка по арендным платежам до конца 2021 года.

Микрокредитная компания «Удмуртский фонд развития промышленности» предоставляет отсрочку по погашению микрозаймов на любые три месяца в 2020 году. На 6 месяцев можно получить отсрочку в случае снижения дохода на 50% за последний месяц. Процентная ставка по кредитам этой компании снижается до 1% годовых для предприятий туризма, гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, а также бытовых услуг. Период досудебного урегулирования задолженности продлевается на три месяца.

Агропромышленным предприятиям республики предоставят субсидии на оплату процентов по кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, ВТБ и Сбербанк начали выдавать кредиты малому и микробизнесу, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции, по специальной государственной программе кредитования. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на минимальный размер оплаты труда и умноженной на шесть. Кредитоваться смогут компании, которые ведут деятельность не менее года. Срок кредитования — до 1 октября. Кредит является беспроцентным.