Стокгольм, , 08:42 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение снизить требования на получение пособия по безработице. Кроме того, поднимется объём минимальных и максимальных выплат. Изменения претворяются по причине массовой безработицы, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 30 марта сообщило шведское издание SVT.

В Швеции происходит рост уровня безработицы, ожидается, что количество безработных в связи эпидемией COVID-19 продолжит увеличиваться. В связи с этим правительство Швеции решило упростить доступ к пособию по безработице.

Так, ранее для получения пособия было необходимо проработать 80 часов ежемесячно в течение минимум 6 месяцев. Теперь будет достаточно 60 часов. Также было смягчено требование о сроках членства в Шведском агентстве по трудоустройству. Прежде для получения пособия по безработице гражданин должен был быть зарегистрирован в Агентстве в течение 12 месяцев, сейчас этот срок составит 3 месяца.

Кроме того, было принято решение повысить объем базовых и максимальных выплат пособия. Так, если раньше безработный в Швеции при выполнении всех условий мог получать не более 82 ежедневно в течение первых 100 дней получения пособия, то с принятием антикризисных мер эта сумма увеличится до 108 евро в день.