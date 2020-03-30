Душанбе, , 21:56 — REGNUM За январь — февраль 2020 года Таджикистан импортировал готовой пищевой продукции на сумму свыше 50,5 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 64,3%, или на 19,7 млн долл. Об этом сообщает «Авеста».

Основными импортёрами товаров данной группы являются Россия, Китай, Узбекистан и Казахстан.

При этом, по данным статистиков, за первые два месяца 2020 года Таджикистан снизил импорт товаров растительного происхождения почти на 12,9 млн долл., или на 22,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Таким образом, за период январь — февраль 2020 года в Таджикистан было завезено продукции растительного происхождения на сумму порядка 43,4 млн долл.